Кировчан-вахтовиков будут обследовать на коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T14:39:18+03:00

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В Кировской области будут искать вахтовиков, вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга, и их родственников. На очередном собрании оперштаба затронули вопрос возвращения наших земляков из крупных городов страны.

Не так давно в городскую инфекционную больницу доставили кировчанина, который вернулся из столицы. Тест-система показала у него положительный результат на коронавирус. По словам губернатора региона Игоря Васильева, необходимо максимально отработать места пребывания кировчан-вахтовиков в Москве и Санкт-Петербурге, а также провести работу с их родственниками, находящимися в нашей области.

- Нам необходимо готовиться к возможному возвращению вахтовиков из разных регионов и провести разъяснительную работу с родственниками о том, что здесь нет ничего сверхъественного. Это нормальная работа, которую нужно провести: встретить, обследовать, убедиться, что они не больны, - подчеркнул глава региона.

Напомним, сейчас в регионе открыто два госпиталя для заболевших коронавирусом пациентов. Один - в инфекционной больнице, второй - на базе кожвендиспансера. До 24 апреля откроют еще два корпуса для зараженных новой инфекцией пациентов. Также сейчас власти решают вопрос об открытии двух обсерваторов на 260 коек. Сейчас есть всего один - в Оричевском районе, на 50 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU