Кировским предпринимателям продлят лицензии на 12 месяцев

10 Апр 2020 2020-04-10T13:32:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках поддержки предпринимателей во время карантина региональное министерство экономического развития и поддержки предпринимательства автоматически продлит лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

Отмечается, что подавать документы на продление лицензии не надо, соответствующую пометку в реестре сделают сами органы исполнительной власти.

- Принятые на уровне правительства РФ указанные меры позволят субъектам предпринимательской деятельности, занимающимся розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в Кировской области, сэкономить порядка 43 млн рублей, - отметили в министерстве.

Помимо этого, региональные власти окажут поддержку малому и среднему предпринимательству. Так, для МСП отменены все проверки, в том числе налоговые. Бизнесменам продлят сроки уплаты страховых взносов на полгода и снизят их до 15%. Предоставят отсрочку и по арендным платежам.

Ранее мы писали, что из-за отсрочки по налоговым платежам в 2020 году бюджет Кировской области не дополучит 400 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU