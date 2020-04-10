Кировским предпринимателям продлят лицензии на 12 месяцев
В рамках поддержки предпринимателей во время карантина региональное министерство экономического развития и поддержки предпринимательства автоматически продлит лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.
Отмечается, что подавать документы на продление лицензии не надо, соответствующую пометку в реестре сделают сами органы исполнительной власти.
- Принятые на уровне правительства РФ указанные меры позволят субъектам предпринимательской деятельности, занимающимся розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в Кировской области, сэкономить порядка 43 млн рублей, - отметили в министерстве.
Помимо этого, региональные власти окажут поддержку малому и среднему предпринимательству. Так, для МСП отменены все проверки, в том числе налоговые. Бизнесменам продлят сроки уплаты страховых взносов на полгода и снизят их до 15%. Предоставят отсрочку и по арендным платежам.
Ранее мы писали, что из-за отсрочки по налоговым платежам в 2020 году бюджет Кировской области не дополучит 400 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU