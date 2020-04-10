20 тысяч пожилых кировчан бесплатно получат продукты

10 Апр 2020 2020-04-10T13:13:51+03:00

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Кировский центр соцобслуживания заключил договор со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» о благотворительном пожертвовании 10 миллионов рублей на реализацию проекта «Продуктовая помощь». В его рамках 20 тысяч пожилых кировчан (в возрасте 65 лет и старше) с пенсией, не превышающей размера МРОТ, единоразово получат бесплатный продуктовый набор. Местный поставщик уже собрал две тысячи первых наборов. 1600 из них уже доставили в комплексные центры соцобслуживания Вятскополянского и Малмыжского районов. Оставшиеся 400 наборов распределят среди жителей Кирова, Кирово-Чепецка и Оричевского района. Доставят их людям в ближайшие дни.

Также кировские добровольцы продолжают активно оказывать помощь пожилой части населения. Так, действующий в регионе штаб «Волонтеры-медики» насчитывает собой уже 427 человек. Специальная бригада доставляет пожилым и маломобильным людям продукты, лекарства, помогает оплачивать счета за коммуналку, а также дистанционно проводит юридические и психологические консультации. На счету добровольцев уже 450 людей в возрасте 60 лет и старше.

Все соцработники обязательно носят одежду специальных цветов, подчеркивающих их принадлежность к организации - зеленый жилет и желтый галстук с символикой соцслужбы Кировской области. У волонтеров-медиков свои «опознавательные знаки» - красный жилет с символом всероссийского общественного движения и бейдж. У обычных добровольцев - просто бейдж. Наличие этих атрибутов означает, что этим людям действительно можно доверять.

ИСТОЧНИК KP.RU