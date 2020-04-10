В Кировской области провели более 14 тысяч исследований на коронавирус
Кировская область вошла в топ-10 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на коронавирус на 100 тысяч населения. По состоянию на 9 апреля в регионе сделано более 913 тестов на 100 тысяч населения, что свидетельствует о высокой выявляемости инфекции.
Всего в области провели более 14 тысяч лабораторных исследований. Обследовано более 11 тысяч человек. Сейчас в регионе есть более 16 тысяч тест-систем, и подана заявка на еще три тысячи.
Напомним, на сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Восемь пациентов уже вылечились и выписались из больницы. Сейчас в госпитале находится 20 пациентов с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на вирус. На домашнем карантине находится 1298 человек, среди них 160 детей. За весь период наблюдения с карантина сняли почти 2300 человек.
Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU