В Кировской области провели более 14 тысяч исследований на коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T11:46:58+03:00

Всего в Кировской области обследовано более 11 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Регион попал в топ-10 субъектов РФ по количеству тестов на 100 тысяч человек

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Кировская область вошла в топ-10 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на коронавирус на 100 тысяч населения. По состоянию на 9 апреля в регионе сделано более 913 тестов на 100 тысяч населения, что свидетельствует о высокой выявляемости инфекции.

Всего в области провели более 14 тысяч лабораторных исследований. Обследовано более 11 тысяч человек. Сейчас в регионе есть более 16 тысяч тест-систем, и подана заявка на еще три тысячи.

Напомним, на сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Восемь пациентов уже вылечились и выписались из больницы. Сейчас в госпитале находится 20 пациентов с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на вирус. На домашнем карантине находится 1298 человек, среди них 160 детей. За весь период наблюдения с карантина сняли почти 2300 человек.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU