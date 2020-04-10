2020-04-10T13:56:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактика коронавируса в Кирове: управляющим компаниям подарили 56 пульверизаторов для дезинфекции подъездов

8-литровые емкости будут использоваться для уборки подъездов
Виктор Карпов
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В управляющие компании предприниматели передали пульверизаторы для проведения дезинфекции в домах - кировчан. Фото: kirovreg.ruВ управляющие компании предприниматели передали пульверизаторы для проведения дезинфекции в домах - кировчан. Фото: kirovreg.ru
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Кировский гипермаркет безвозмездно передал управляющим компаниям пульверизаторы. Оборудование будут использовать для санитарной обработки подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Ранее мы писали, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации управляющие компании обязали дезинфицировать общедомовое имущество многоквартирных домов. Но часть управляющих компаний сейчас испытывает нехватку специального оборудования для санитарной обработки. Поэтому предприниматели решили безвозмездно помочь УК.

- Мы передаем управляющим компаниям 56 пульверизаторов. - Рассказали сотрудники гипермаркета - Объем емкости - 8 литров. За счет опрыскивания значительно упростится и ускорится обработка мест общего пользования в многоквартирных домах.

Напомним, что ранее этот же гипермаркет передал в АТП 205 новых пульверизаторов. Решение о санитарной обработке общественного транспорта после каждого рейса было принято в середине марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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