Профилактика коронавируса в Кирове: управляющим компаниям подарили 56 пульверизаторов для дезинфекции подъездов
Кировский гипермаркет безвозмездно передал управляющим компаниям пульверизаторы. Оборудование будут использовать для санитарной обработки подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
Ранее мы писали, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации управляющие компании обязали дезинфицировать общедомовое имущество многоквартирных домов. Но часть управляющих компаний сейчас испытывает нехватку специального оборудования для санитарной обработки. Поэтому предприниматели решили безвозмездно помочь УК.
- Мы передаем управляющим компаниям 56 пульверизаторов. - Рассказали сотрудники гипермаркета - Объем емкости - 8 литров. За счет опрыскивания значительно упростится и ускорится обработка мест общего пользования в многоквартирных домах.
Напомним, что ранее этот же гипермаркет передал в АТП 205 новых пульверизаторов. Решение о санитарной обработке общественного транспорта после каждого рейса было принято в середине марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU