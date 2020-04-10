Кировские хирурги помогли пациенту с деформацией позвоночника

10 Апр 2020 2020-04-10T10:27:47+03:00

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Врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии установили многоопорную винто-стержневую систему для коррекции деформации позвоночника. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

За помощью к докторам обратился кировчанин. Его беспокоили боли в спине. После осмотра и рентгенологического обследования травматолог-ортопед Алексей Молчанов диагностировал у мужчины: S-образное искривление позвоночника 4 степени и порекомендовал оперативное вмешательство.

– Операции я опасался, но врач подробно мне все рассказал, воодушевил, и я согласился, – рассказал пациент.

Перед вмешательством пациенту сделали компьютерную томографию позвоночника с 3D реконструкцией. Операция состоялась 29 марта и длилась около трех часов. Хирургическое вмешательство проводилось с использованием рентгеновского контроля, который позволяет отслеживать установку опорных элементов.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в стационаре на восстановлении. Послеоперационный период составляет около 14 дней, далее пациент переходит под амбулаторное наблюдение.

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ИСТОЧНИК KP.RU