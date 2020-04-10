2020-04-10T09:14:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские байкеры накормят бездомных и помогут пенсионерам

Мотоциклисты доставят продукты и наборы первой необходимости
Виктор Карпов
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Мотоклуб «Орден Севера» присоединится к волонтерской деятельностиМотоклуб «Орден Севера» присоединится к волонтерской деятельностиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Байкеры из мотоклуба «Орден Севера» на время карантина займутся волонтерской деятельностью. Мотоциклисты доставят продукты и наборы первой необходимости пенсионерам, которые находятся на самоизоляции. Мотоволонтеры будут соблюдать максимальные меры предосторожности: у каждого будет медицинская маска и перчатки. Об этом рассказал вице-президент кировского отделения мотоклуба Анатолий Чикишев.

Каждый нуждающийся может обратиться за помощью по телефону 8 (8332) 49-44-38. Также к байкерам из Кирова присоединятся мотоволонтеры из Вятских Полян, Уржума и Кирово-Чепецка.

Помимо этого, байкеры совместно с волонтерами движения «Одиноких нет» будут раздавать горячую еду бездомным. Пункты выдачи организуют по понедельникам с 18:30 до 19:00 по адресу: Октябрский проспект, 23а и по средам с 18:30 до 19:00 в Коминтерне у ж/д переезда на улице Семашко, 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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