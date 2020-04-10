2020-04-10T09:06:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировский бизнес поможет малообеспеченным семьям продуктовыми наборами

Правительство Кировской области разрабатывает ряд мер для поддержки населения
Виктор Карпов
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Адресную помощь продуктовыми наборами получат многодетные малообеспеченные семьи Фото: архив "КП"Адресную помощь продуктовыми наборами получат многодетные малообеспеченные семьи Фото: архив "КП"
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества. На совещании обсудили возможные варианты поддержки населения. Так, адресную помощь продуктовыми наборами получат многодетные малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Кроме того, поддержку получат семьи, которые из-за карантина лишились заработка. Продукты предоставят предприниматели Кировской области.

Сейчас министерство социального развития составляет списки семей, которым необходима помощь. Обратиться за ней можно позвонив в Кировский центр социальной помощи по номеру 8 (922) 668- 00- 68.

– В настоящее время наша задача – объединиться для оказания помощи различным категориям граждан, оказавшимся в непростых жизненных условиях, – сказал Игорь Васильев, – Приглашаю всех неравнодушных предпринимателей к содействию с социальными службами города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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