Кировский бизнес поможет малообеспеченным семьям продуктовыми наборами

10 Апр 2020 2020-04-10T09:06:32+03:00

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества. На совещании обсудили возможные варианты поддержки населения. Так, адресную помощь продуктовыми наборами получат многодетные малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Кроме того, поддержку получат семьи, которые из-за карантина лишились заработка. Продукты предоставят предприниматели Кировской области.

Сейчас министерство социального развития составляет списки семей, которым необходима помощь. Обратиться за ней можно позвонив в Кировский центр социальной помощи по номеру 8 (922) 668- 00- 68.

– В настоящее время наша задача – объединиться для оказания помощи различным категориям граждан, оказавшимся в непростых жизненных условиях, – сказал Игорь Васильев, – Приглашаю всех неравнодушных предпринимателей к содействию с социальными службами города.

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ИСТОЧНИК KP.RU