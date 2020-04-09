Улицы Кирова приведут в порядок к майским праздникам
Сегодня, 9 апреля, в администрации прошло очередное совещание с организациями. На встрече обсудили содержание улично-дорожной сети. Подрядчиков обязали убрать с улиц города грязь и оттаявший мусор к началу майских праздников. Напомним, что ранее администрация приняла решение не проводить субботники из-за эпидемиологической обстановки.
Подрядчики рассказали, что сейчас рабочие очищают дороги вдоль бордюров от грунтовых наносов.
- На сегодня мы провели эти виды работ практически на всех магистральных улицах, - подчеркнул руководители управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов.
Помимо этого, в конце апреля планируется провести покраску столбов и санитарную обрезку зеленых насаждений. Руководитель города также напомнил подрядным организациям, что необходимо четко следовать технологиям уборки улиц. Качество выполнения работ взяли на ежедневный контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU