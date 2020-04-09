2020-04-09T18:13:45+03:00
Коронавирус Covid-19

40 кировских предприятий шьют маски, а 5 компаний выпускают антисептики

Многие производства области адаптировались под новые времена и помогают населению
Анастасия РОМАНОВА
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Команда из выпускников, студентов и сотрудников ВятГУ создала антибактериальный спрей. Фото: kirovreg.ruКоманда из выпускников, студентов и сотрудников ВятГУ создала антибактериальный спрей. Фото: kirovreg.ru
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В период пандемии коронавируса многие кировские предприятия перепрофилировались на пошив средств индивидуальной защиты. Предприятия легкой промышленности производят по 142 тысячи масок в сутки. Об этом сообщило правительство региона в группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

Так, сейчас в этот процесс вовлечены 40 компаний. Для жителей области отгрузили уже 432 тысячи масок. Кроме того, еще 5 предприятий региона выпускают разные дезинфицирующие средства.

К примеру, команда из выпускников, студентов и сотрудников ВятГУ создала антибактериальный спрей. По их словам, это простое и эффективное средство для ухода за кожей рук и защитой от бактерий и вирусов, и им можно обрабатывать как кожу, так и различные поверхности. Разработку высоко оценил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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