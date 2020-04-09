Кировским предпринимателям дадут отсрочку по оплате аренды и коммунальных услуг

9 Апр 2020 2020-04-09T17:55:59+03:00

Меры поддержки для бизнес-сообщества обсудили на совещании с главой города. Фото: admkirov.ru

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Кировская администрация утвердила план первоочередных мероприятий для устойчивого развития экономики города. Поскольку малый и средний бизнес сейчас ждут непростые времена, им было решено предоставить поддержку.

К примеру, их представителям дадут отсрочку по арендным платежам за муниципальное имущество и земельные участки на период карантина. Оплата перенесется на 2021 год на условиях, в том числе предложенных арендаторами. Отсрочку по оплате предоставят и МСП в сфере рекламы - по договорам на установку и эксплуатацию конструкций. Частные образовательные организации предложили и вовсе избавить от арендной платы. Последний вопрос Кировская гордума рассмотрит на ближайшем заседании.

Также ресурсоснабжающим организациям рекомендовали не ограничивать предоставление коммунальных услуг представителям МСП, а также дать отсрочку платежа на период пандемии.

Сейчас власти разрабатывают комплекс мер, который позволит сбалансировать бюджет. Так, через его перераспределение создается определенный резерв средств. Его направят на зарплаты, соцвыплаты, коммунальные платежи и оплату подрядчикам по муниципальным контрактам.

ИСТОЧНИК KP.RU