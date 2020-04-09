За сутки мошенники похитили у кировчан почти 2 миллиона рублей
Про массовый случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. На этот раз жертвами мошенников стали 8 человек. Все пострадавшие пользовались услугами одного регионального банка.
Всем жителям Кирова поступили звонки с одного номера. Звонивший представился «менеджером» банка. Мужчина обращался к пострадавшим по имени отчеству, что сразу вызывало доверие. Он рассказал, что с банковского счета пытаются списать деньги. Для предотвращения списания злоумышленник просил сообщить персональные банковские реквизиты. После того как доверчивые кировчане передавали свои данные, мошенник списывал все деньги со счета. В общей сложности жители Кирова лишились 1 млн 700 тыс. рублей.
Для звонков мужчина использовал подменный номер, который полностью совпадал с телефоном банка.
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Полиция напоминает, что настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают персональные реквизиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU