2020-04-09T15:10:23+03:00
Происшествия

За сутки мошенники похитили у кировчан почти 2 миллиона рублей

Номер злоумышленников был идентичен телефону банка
Виктор Карпов
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Жертвами мошенников стали 8 человекЖертвами мошенников стали 8 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Про массовый случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. На этот раз жертвами мошенников стали 8 человек. Все пострадавшие пользовались услугами одного регионального банка.

Всем жителям Кирова поступили звонки с одного номера. Звонивший представился «менеджером» банка. Мужчина обращался к пострадавшим по имени отчеству, что сразу вызывало доверие. Он рассказал, что с банковского счета пытаются списать деньги. Для предотвращения списания злоумышленник просил сообщить персональные банковские реквизиты. После того как доверчивые кировчане передавали свои данные, мошенник списывал все деньги со счета. В общей сложности жители Кирова лишились 1 млн 700 тыс. рублей.

Для звонков мужчина использовал подменный номер, который полностью совпадал с телефоном банка.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Полиция напоминает, что настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают персональные реквизиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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