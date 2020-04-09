Кировчанин в соцсетях предложил сжигать приезжих, зараженных коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T14:45:18+03:00

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Кировчанину, призывавшему сжигать инфицированных коронавирусом вместо госпитализации, светит уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В соцсетях продолжают публиковать разные вещи о коронавирусе и болеющих им: и завышенные цифры, и страшилки, и прочие фейки. Но иногда люди демонстрируют прямо-таки повышенный градус неадеквата. Так, к посту в группе об информации про четырех вновь заболевших кировчан, приехавших из Москвы, появился очень злобный комментарий. Один из пользователей соцсети, некий Дмитрий Ложкин, предложил действовать радикально - вместо госпитализации четырех несчастных попросту сжечь их.

Прокуратура Кировской области усмотрела в высказывании ни много, ни мало публичный призыв к экстремистской деятельности. И передала постановление в региональное УФСБ. Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этой информации, и поступать так же впредь в случае ее дублирования.

ИСТОЧНИК KP.RU