Коронавирус в Кирове: еще восемь подтвержденных случаев заражения

9 Апр 2020 2020-04-09T14:07:26+03:00

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9 апреля из референсной лаборатории пришло подтверждение диагноза у еще восьми кировчан. Все анализы у пациентов брали в разное время, но результаты пришли одновременно. Также тест-система выявила еще одно подозрение на коронавирус.

Таким образом, в Кировской области зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек уже вылечились и выписались. Сейчас в городской инфекционной больнице находится 78 человек. Из них 20 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 12 с подозрением на него, включая случай, обнаруженный накануне в ходе мониторинга лиц, входящих в группу риска. Остальные - контактные лица и кировчане, вернувшиеся из-за границы с признаками ОРВИ. Пациенты получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU