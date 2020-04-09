9 Апр 2020 2020-04-09T13:44:15+03:00

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В этом году кировский бизнес получит отсрочку по налоговым платежам. Данная мера применяется для поддержки предпринимательства в условиях пандемии коронавируса. Из-за этого в 2020 году бюджет Кировской области не дополучит 400 миллионов рублей. Об этом сообщила министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева.

Она рассказала, что на поддержку предпринимателей выделят 15 миллионов рублей. Деньги планируют направить выдачу льготных кредитов. Помимо этого чиновники изучают возможность временной отмены транспортного налога для перевозчиков. Областное правительство обратилось за помощью к федеральным властям.

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ИСТОЧНИК KP.RU