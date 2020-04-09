В Кирове ускоряется паводок: ежедневный прирост +19 сантиметров

9 Апр 2020 2020-04-09T12:57:08+03:00

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На 9 апреля уровень Вятки составляет +175 от нулевого поста. Ежедневный прирост реки фиксируется на отметке +19 сантиметров. За этот сезон такие показатели являются рекордными. К слову, в текущем году начало паводка в Кирове самое раннее за последние 22 года: река «вскрылась» 28 марта.

В Управлении гражданской защиты города Кирова рассказали, что пик паводка стоит ожидать на начало мая. Аналогичный рост Вятка показывала в 2007 году. Несмотря на рекордные темпы паводка, «высокой воды» не ожидается. Планируемый показатель может колебаться от 370 до 450 сантиметров. Это в рамках средних значений за последние три года.

Отметим, что ежегодно первые подтопления фиксируются при отметке 340 сантиметров. Поэтому в самых подтопляемых районах города уже идет подготовка к паводку. Так, к 15 апрелю подрядчики должны очистить выгребные ямы, вывезти мусор и отремонтировать наплавные тротуары. Помимо этого подготовлены пункты временного размещения для жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU