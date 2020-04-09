В Кирове на нарушителей тишины составили 99 протоколов

9 Апр 2020 2020-04-09T11:11:06+03:00

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С начала 2020 года рассмотрено 339 материалов по факту нарушения тишины в ночное время. Об этом рассказали в пресс-службе Кирова.

После проверки жалоб специалисты составили 99 протоколов. Так, 6 административных материалов составлены на предпринимателей. И 93 протокола оформлены на кировчан, в том числе на двоих несовершеннолетних. Общая сумма штрафов составила 152 тысячи рублей.

Напомним, что закон три основных группы административных нарушений: шум от звуковоспроизводящих устройств, от автотехники и при использовании различных механизмов. За это законом предусмотрены штрафы для физических лиц от 1000 до 2000 рублей, на должностных лиц - от 4000 до 8000 рублей, на юридических лиц - от 40 000 до 80 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU