Кировские врачи получат федеральные выплаты

9 Апр 2020 2020-04-09T10:05:13+03:00

Врачам и медперсоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку предусмотрены допвыплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государство уже выделило деньги региону для этой цели

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Кировским врачам, работающим непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами, поступят дополнительные выплаты за счет государства. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами регионов страны.

На три месяца, начиная с апреля, глава государства предложил установить дополнительные федеральные выплаты медработникам, которые работают непосредственно с больными коронавирусом и рискуют своим здоровьем ежеминутно.

Размеры выплат составят:

- для врачей, работающих с пациентами - 80 тысяч рублей в месяц;

- для фельдшеров, медсестер - 50 тысяч рублей в месяц;

- для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей в месяц.

- для врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей в месяц;

- для фельдшеров, медсестер, водителей экипажей скорой помощи - 25 тысяч рублей в месяц.

Также за счет федерального бюджета этим специалистам установят повышенные страховые гарантии.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев сообщил, что из государственного бюджета уже поступил 51 миллион рублей на выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, а также тем, кто с ними контактирует - фельдшерам, работникам первичного звена и врачам общей практики. Министр пообещал, что они сделают все возможное для того, чтобы эти средства как можно скорее дошли до каждого медработника.

Также за особые условия труда и повышенную нагрузку врачам, медсестрам и медперсоналу предусмотрены дополнительные выплаты. На них государство уже выделило более 10 миллиардов рублей, которые в ближайшее время поступят в регионы, в том числе в Кировскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU