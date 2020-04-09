В Кировской области у нескольких электричек изменится время отправления

9 Апр 2020 2020-04-09T12:48:11+03:00

По рабочим дням электропоезда №№ 6361/6354 Киров - Ежиха - Киров с 13 апреля отменяется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пригородные поезда будут следовать по новому графику по техническим причинам

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В Кировской области с 9 апреля 2020 года меняется расписание нескольких электропоездов. Как сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, это произойдет по техническим причинам.

Расписание изменится у пригородных поездов № 6378, который следует из Кирова, № 6354 - из Ежихи, а также № 6383 и № 6478 - из Зуевки.

Электропоезд № 6354 Ежиха - Киров будет отправляться со станции Ежиха в 12.33 и прибывать в Киров в 15.26.

Поезд № 6378 Киров - Зуевка будет уходить из Кирова в 15.20 и приходить в Зуевку в 17.10.

Из Зуевки состав № 6383 Зуевка - Киров будет отправляться в 17.36 и прибывать в Киров в 19.22.

А пригородный поезд № 6478 Зуевка - Глазов будет отбывать со станции Зуевка в 17.29 и прибывать в Глазов в 19.21.

Изменится и расписание электропоезда № 6407 Глазов - Яр. Он будет отправляться из Глазова в 19.31, а прибывать на станцию Яр будет в 20.12.

Еще ряд электропоездов будут следовать по измененному расписанию с 13 апреля 2020 года.

Так, поезд № 6397 Киров - Шабалино по рабочим дням будет уходить из Кирова в 5.25 и прибывать в Шабалино в 8.38.

А поезд № 6392 Шабалино - Киров ежедневно будет отправляться в 15.44 и прибывать в областной центр в 19.07.

Пригородные поезда №№ 6361/6354 Киров - Ежиха - Киров с 13 апреля по рабочим дням ходить не будут.

Расписание электричек можно посмотреть на сайте или в сервисе Яндекс.Расписание

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