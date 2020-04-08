2020-04-08T16:18:08+03:00
Общество

В апреле в Кирове начнется ремонт четырех дорог

К работам подрядчики приступят, как только наладится погода
Анастасия РОМАНОВА
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Ориентировочно работы должны завершиться до 31 мая. Фото: admkirov.ruОриентировочно работы должны завершиться до 31 мая. Фото: admkirov.ru
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В апреле в Кирове начнется ремонт первых четырех улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, всего в 2020 году в Кирове должны отремонтировать 62 трассы. Подрядчиками стали «Гордормостстрой» и «Вятавтодор».

Ремонт, как сообщило управление дорожной и парковой инфраструктуры, начнется при благоприятных погодных условиях и устойчивой плюсовой температуре. Ориентировочно все работы должны завершиться до 31 мая.

В первую очередь ремонт пройдет на улицах Победы, Клубной, Октябрьской (Нововятский район) и Ленинградской. В первых числах мая к ним добавятся дороги по улицам Дзержинского, Павла Садакова, Кочуровы, Октябрьской (Ленинский район), Заречной, Кирова, Новой, Производственной, 4-му Северному переулку.

Городская администрация подписала постановление об ограничении движения транспортных средств на время проведения работ. На ремонтируемых участках трасс ограничат движение ТС. Водителей просят не игнорировать временные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин в указанной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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