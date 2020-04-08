В Кировской области фура вылетела с трассы и врезалась в дерево
Авария произошла 7 апреля на 39 км автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, 58-летний водитель большегруза «MAN» потерял управление над машиной. Фура вылетела с трассы и врезалась в дерево. Водитель получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.
Еще одна авария произошла вечером 7 апреля в Кирово-Чепецком районе. На трассе Киров – Советск – Яранск столкнулись «Chevrolet Niva» и «Kia Rio» под управлением 31-летнего водителя. Сообщается, что 52-летний водитель «Нивы» был пьян. В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Kia Rio», госпитализация не потребовалась.
За прошедшие сутки в Кировской области произошло три ДТП, в котором четыре человека получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует водителям быть острожными, не превышать допустимую скорость и соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.
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ИСТОЧНИК KP.RU