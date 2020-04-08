2020-04-08T16:00:22+03:00
Происшествия

В Кировской области фура вылетела с трассы и врезалась в дерево

Водителю потребовалась госпитализация
Алина Сашина
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За прошедшие сутки в Кировской области произошло три ДТП. Фото: vk.com/gibdd43За прошедшие сутки в Кировской области произошло три ДТП. Фото: vk.com/gibdd43
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Авария произошла 7 апреля на 39 км автодороги КировМалмыж – Вятские Поляны. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, 58-летний водитель большегруза «MAN» потерял управление над машиной. Фура вылетела с трассы и врезалась в дерево. Водитель получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.

Еще одна авария произошла вечером 7 апреля в Кирово-Чепецком районе. На трассе Киров – СоветскЯранск столкнулись «Chevrolet Niva» и «Kia Rio» под управлением 31-летнего водителя. Сообщается, что 52-летний водитель «Нивы» был пьян. В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Kia Rio», госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки в Кировской области произошло три ДТП, в котором четыре человека получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует водителям быть острожными, не превышать допустимую скорость и соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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