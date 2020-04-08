2020-04-08T15:44:44+03:00
Общество

Третий кировчанин планирует добиться компенсации от администрации за травму на гололеде

Мужчина написал заявление в Следственный комитет
Алина Сашина
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На улице Розы Люксембург мужчина упал и получил травмуНа улице Розы Люксембург мужчина упал и получил травмуФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Кировский юрист Ярослав Михайлов на своей странице в социальной сети рассказал, что несколько месяцев назад на улице Розы Люксембург 27-летний мужчина упал и получил травму. Медики диагностировали у него закрытый перелом ноги. Причиненный вред здоровью врачи оценили как средний.

По мнению юриста, причиной падения стал сильный гололед и отсутствие на тротуаре противогололедной смеси. Ярослав Михайлов считает, что ответить за это должны городские власти. Так как улицы города не отвечают требованиям безопасности.

Молодой человек уже обращался за компенсацией. Но ему отказали. Сейчас пострадавший направил заявление в Следком на администрацию города и подрядчика. Помимо этого Ярослав Михайлов рассказал, что готовится подача гражданского иска.

Напомним, что это уже не первый случай, когда горожане подают в суд на администрацию города из-за падения на гололеде. Ранее мы писали, что в суд обратились родители несовершеннолетней девочки, которая упала на неочищенном ото льда тротуаре. Она получила тяжелую травму. В результате ей пришлось сделать операцию. Также иск подала 56-летняя кировчанка. Женщина поскользнулась на тротуаре и сломала ногу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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