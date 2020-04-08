2020-04-08T14:16:21+03:00
Происшествия

В Кировской области пенсионерка перевела лжеброкерам более миллиона рублей

Мошенники предложили женщине инвестировать деньги в акции
Алина Сашина
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Женщина планировала заработать на инвестицияхЖенщина планировала заработать на инвестицияхФото: Анастасия Осипова
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Про очередной случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. На этот раз жертвой мошенников стала доверчивая 62-летняя пенсионерка из Вятских полян. Женщина решила заработать на инвестициях в акции крупных компаний. Для игры на бирже пенсионерка решила воспользоваться услугами брокерской фирмы. На торгового представителя женщина вышла через рекламу в социальной сети. Перейдя на сайт, женщина открыла доверительный счет у брокера. И перевела на него 1 012 000 рублей.

С марта пенсионерка благополучно приумножала свой капитал на счете брокера, получая небольшие проценты с купленного пакета акций. Но в апреле женщина захотела вывести вложенные деньги. Тогда и начались проблемы. Несколько дней подряд пенсионерке поступали звонки из московского колл-центра. Звонившие уговаривали женщину не закрывать счет и не выводить деньги. Обещали, что пенсионерка сможет в будущем еще больше приумножить свой вклад. Когда злоумышленники поняли, что уговоры бесполезны. Они сообщили, что для возвращения денег нужно установить на компьютер программу для дистанционного управления. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули. Несмотря на это мошенники продолжали звонить. От вежливых уговоров они перешли к запугиванию. Так, пенсионерке позвонил лжегосслужащий «налоговой службы» и рассказал, что «в полицию ей обращаться нельзя, потому что ее деньги ушли на финансирование террористов».

Аналогичный случай мошенничества произошел с 41-летним кировчанином. В этот раз мужчина «инвестировал» 1 323 989 рублей лжеброкерам. По телефонным номерам полицейские установили, что кировчанин попал на уловку тех же злоумышленников, что и пенсионерка из Вятских полян. По обоим фактам мошенничества в особо крупном размере возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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