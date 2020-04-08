8 Апр 2020 2020-04-08T14:11:56+03:00

Сначала загорелся мусорный контейнер, и оттуда огонь перекинулся на обшивку здания. Фото: 43.mchs.gov.ru

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В Кирове загорелся торговый центр на Привокзальной площади. Информация появилась в группе «Злой Кировчанин». Девушка, автор поста, выложила короткое видео. На кадрах видно, как здание ТЦ окутано дымом.

В комментариях под постом люди засомневались в происхождении огня. Кто-то авторитетно заявил, что возгорание началось со склада продуктового магазина, находящегося в ТЦ. Кто-то предположил, что здание подожгли специально, чтобы получить страховку.

По сообщению регионального ГУ МЧС, все оказалось куда прозаичнее: загорелся мусорный контейнер, стоявший у центра. Оттуда огонь перекинулся на обшивку здания. В самом ТЦ в тот момент работали лишь продуктовый магазин и аптека. Пятеро людей, бывшие в здании в тот момент, эвакуировались самостоятельно.

Пожар повредил лишь наружную стену центра. Ни внутренние помещения, ни люди в здании не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU