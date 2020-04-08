В Кировской области продолжают подготовку к переводу школьников на домашнее обучение

8 Апр 2020 2020-04-08T13:47:00+03:00

Получать задания и проверять свои знания школьники будут через интернет-платформу. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кировской области продолжают готовиться к переходу школьников на дистанционное обучение. В течение прошлой недели родителей учащихся опрашивали, чтобы узнать, во всех ли семьях есть возможность подключиться к удаленному обучению. Региональный Минобр отметил, что тем школьникам и их родителям, которые не смогут получать задания через интернет-платформу, уделят особое внимание. Директорам школ рекомендовали выделить таким семьям школьные компьютеры на время домашнего обучения.

С 6 апреля для учителей начались обучающие вебинары по организации дистанционного обучение. На них педагоги получают консультации по выбору интернет-платформы для проведения занятий, проверки знаний и получения обратной связи. Организации обучения начальных классов школ уделяется особое внимание. Также в рамках вебинаров более опытные педагоги делятся своими методиками и секретами проведения онлайн-уроков.

Также в субботу 11 апреля на базе Института развития образования региона с 10 часов проведут областной «Родительский час» в формате видеоконференции. На мероприятии родители смогут проконсультироваться со специалистами и задать вопросы по организации дальнейшего учебного процесса.

Правительство региона держит вопрос перевода школьников на «дистанционку» на особом контроле. В населенных пунктах, где с хорошим интернет-соединением есть проблемы, возможна организация обучения с использованием учебников и допматериалов. А задания учитель может передавать родителям по телефону.

Интернет-провайдеры сейчас рассматривают варианты льготных услуг для школьников во всех районах области. Так, один из федеральных операторов увеличил скорость интернет-соединения у тех пользователей, у кого она была низкой, до 100 мб/сек благодаря запросу ВятГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU