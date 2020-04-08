2020-04-08T13:40:56+03:00
Общество

В Кирове разыскивают 35-летнего мужчину

Захаров Роман Владимирович пропал 23 марта 2020 года
Алина Сашина
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На предплечье имеется татуировка в виде птицы. Фото: 43.мвд.рфНа предплечье имеется татуировка в виде птицы. Фото: 43.мвд.рф
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В Кирове и области ищут 35-летнего жителя Нововятского района. Мужчина ушел из дома по улице Советской. Захаров Роман Владимирович пропал 23 марта 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает УВМД по Кировской области. Роману Захарову на вид 35-40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы. На момент ухода из дома мужчина был одет в синюю болоньевую куртку до пояса, черные джинсы, рабочие ботинки-берцы, на голове серая вязаная шапка. Помимо этого у мужчины сломана правая рука. На предплечье имеется татуировка в виде птицы.

Любую информацию о мужчине просят сообщать по телефонам: 8(8332) 31-24-45, 8-999-361-05-54 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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