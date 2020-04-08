2020-04-08T13:28:54+03:00
Происшествия

Кировчан предупреждают о мокром снеге и гололедице

Синоптики прогнозируют перепады температуры
Алина Сашина
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В ближайшие дни нас ждут перепады температуры, дожди, мокрый снег и гололедицаВ ближайшие дни нас ждут перепады температуры, дожди, мокрый снег и гололедицаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовал Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу города Кирова. Так, в ближайшие дни нас ждут серьезные перепады температуры, дожди, мокрый снег и гололедица.

Сегодня, 8 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха прогреется до +5...+10 градусов, а ночью упадет до -5…-7. Помимо этого усилятся порывы южного ветра до 5-10 м/с.

9 апреля прогнозируется очередной перепад температуры с ночного минуса до дневного плюса. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем +8...+13 градусов. Местами возможны осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

10 апреля пройдет циклон с дождями и снегопадом. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов.

Специалисты считают, что из-за дождя и снега, вечером стоит ждать гололедицы. Призываем водителей учитывать погодные условия и быть предельно внимательными на дорогах города

ИСТОЧНИК KP.RU

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