2020-04-08T12:37:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: выявлено еще два подозрения

Сейчас в инфекционной больнице 19 пациентов ожидают результаты анализов
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Анализы новых пациенток с подозрением на коронавирус уже отправили в лабораторию.Анализы новых пациенток с подозрением на коронавирус уже отправили в лабораторию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кировской области зафиксировано еще два подозрения на коронавирус. Новые пациенты - женщина, вернувшаяся из Таиланда, и ее пожилая мать. После возвращения из поездки кировчанка находилась на домашнем карантине под медицинским наблюдением. Сейчас обе женщины госпитализированы в городскую инфекционную больницу. Их анализы уже отправлены в лабораторию. С контактными лицами ведут профилактическую работу.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 74 пациента. Среди них 12 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 19 «подозреваемых», ожидающих результатов анализов. Остальные - контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся с эпидемиологически неблагоприятных территорий. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное.

На домашнем карантине под наблюдением врачей сейчас находится 1226 взрослых и 185 детей. Снято с карантина за период наблюдения 2140 кировчан, включая 282 ребенка.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области пенсионерка перевела лжеброкерам более миллиона рублей
В Кирове загорелся торговый центр
В Кировской области продолжают подготовку к переводу школьников на домашнее обучение
В Кирове разыскивают 35-летнего мужчину
Кировчан предупреждают о мокром снеге и гололедице
Коронавирус в Кировской области: выявлено еще два подозрения
На четырех кировчан составили протоколы о нарушении режима самоизоляции
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
В Кирове для дезинфекции автобусов используют более 200 пульверизаторов
Коронавирус в Кировской области: меры профилактики для работодателей
В Котельниче водитель «четырнадцатой» сбил пешехода
В Кирове швейные фабрики делают маски, а общепит продает блюда через окно
В Кировской области появится новый главный прокурор
Коронавирус в Кировской области: выявлено еще три подозрения
Прокуратура Кировской области вступилась за права рабочих Лальской бумажной фабрики
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2020 году отремонтируют более 12 тысяч трансформаторных подстанций и 47 тысяч километров воздушных ЛЭП
МегаФон запустил для школьников Кировской области курсы подготовки к ЕГЭ
Кировские МФЦ переходят на усеченный режим работы с 7 апреля