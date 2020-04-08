Коронавирус в Кировской области: выявлено еще два подозрения

8 Апр 2020 2020-04-08T12:37:02+03:00

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В Кировской области зафиксировано еще два подозрения на коронавирус. Новые пациенты - женщина, вернувшаяся из Таиланда, и ее пожилая мать. После возвращения из поездки кировчанка находилась на домашнем карантине под медицинским наблюдением. Сейчас обе женщины госпитализированы в городскую инфекционную больницу. Их анализы уже отправлены в лабораторию. С контактными лицами ведут профилактическую работу.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 74 пациента. Среди них 12 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 19 «подозреваемых», ожидающих результатов анализов. Остальные - контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся с эпидемиологически неблагоприятных территорий. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное.

На домашнем карантине под наблюдением врачей сейчас находится 1226 взрослых и 185 детей. Снято с карантина за период наблюдения 2140 кировчан, включая 282 ребенка.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU