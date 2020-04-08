2020-04-08T12:26:53+03:00
Коронавирус Covid-19

На четырех кировчан составили протоколы о нарушении режима самоизоляции

Полиция и Роспотребнадзор проводят рейды по организациям и следят за небрежными горожанами
Анастасия РОМАНОВА
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Полиция продолжает проверять организации, которые должны быть закрыты в нынешний период.Полиция продолжает проверять организации, которые должны быть закрыты в нынешний период.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кировской области продолжают следить за соблюдением режима всеобщей самоизоляции. Как сообщило областное управление Роспотребнадзора, их сотрудники совместно с полицией проводят рейды по общественным местам и объектам, которые не должны работать в нынешний период.

С 28 марта по 07 апреля 2020 года ревизоры проверили 247 объектов и составили 21 протокол о нарушении. ИП и юрлица, попавшиеся на работе «из-под полы», сворачивали деятельность сразу по окончанию рейда. После повторной проверки нарушений у попавшихся уже не нашли.

Кроме того, проверяющие контролировали обработку общественного транспорта, трижды выезжая на конечные остановки нескольких маршрутов. По результату проверки кировским властям и руководителям АТП направили информацию о проведении дополнительных мероприятий. Главе города также сообщили о необходимости дезинфицировать подъезды жилых домов.

Одними организациями дело не ограничилось. На четырех прибывших из-за границы кировчан, нарушивших режим самоизоляции, составили протоколы об административном правонарушении. А 26 марта одного из жителей города, контактного с потенциальными зараженными и отказавшимся уйти на карантин, через суд принудили лечь в инфекционную больницу под наблюдение.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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