В Кирове для дезинфекции автобусов используют более 200 пульверизаторов

8 Апр 2020 2020-04-08T11:02:51+03:00

С 7 апреля автобусы и троллейбусы в Кирове дезинфицируют с помощью таких пульверизаторов. Фото: www.admkirov.ru

Автотранспортному предприятию их передал один из строительных гипермаркетов

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Один из крупных строительных магазинов Кирова решил помочь автотранспортному предприятию в проведении дезинфекции салонов автобусов и троллейбусов. Напомним, решение о санитарной обработке общественного транспорта после каждого рейса было принято в середине марта.

Гипермаркет передал в АТП 205 новых пульверизаторов. Теперь автобусы и троллейбусы дезинфицируют с их помощью.

- Прежде для обработки поверхностей в салоне экипажу необходимо было затратить определенное количество времени для наведения дезинфицирующего раствора, а затем для того, чтобы протереть каждый поручень, - сказал гендиректор АТП Денис Пырлог. - Теперь за счет опрыскивания мест, с которыми пассажиры постоянно контактируют руками, процесс значительно упростится и ускорится.

Руководитель предприятия также отметил, что сейчас пульверизаторов хватает на обработку всех автобусов и троллейбусов, выходящих на маршруты.

Как сообщили в правительстве региона, строительный гипермаркет планирует безвозмездно передать распылители и управляющим компаниям города, которые также проводят обработку подъездов в многоквартирных домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU