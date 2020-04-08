В Кирове для дезинфекции автобусов используют более 200 пульверизаторов
Один из крупных строительных магазинов Кирова решил помочь автотранспортному предприятию в проведении дезинфекции салонов автобусов и троллейбусов. Напомним, решение о санитарной обработке общественного транспорта после каждого рейса было принято в середине марта.
Гипермаркет передал в АТП 205 новых пульверизаторов. Теперь автобусы и троллейбусы дезинфицируют с их помощью.
- Прежде для обработки поверхностей в салоне экипажу необходимо было затратить определенное количество времени для наведения дезинфицирующего раствора, а затем для того, чтобы протереть каждый поручень, - сказал гендиректор АТП Денис Пырлог. - Теперь за счет опрыскивания мест, с которыми пассажиры постоянно контактируют руками, процесс значительно упростится и ускорится.
Руководитель предприятия также отметил, что сейчас пульверизаторов хватает на обработку всех автобусов и троллейбусов, выходящих на маршруты.
Как сообщили в правительстве региона, строительный гипермаркет планирует безвозмездно передать распылители и управляющим компаниям города, которые также проводят обработку подъездов в многоквартирных домах.
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ИСТОЧНИК KP.RU