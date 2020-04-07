В Котельниче водитель «четырнадцатой» сбил пешехода
Авария произошла утром 6 апреля около дом №18 по ул. Орджоникидзе в городе Котельнич. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, 27-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 67-летнюю пенсионерку. От удара женщина упала на дорогу, а виновник аварии поспешил скрыться с места ДТП. Но вскоре его разыскали и задержали сотрудники полиции.
Сообщается, что пенсионерка получила травмы, но госпитализация ей не понадобилась.
За прошедшие сутки в Кировской области случилось лишь одно ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует водителям быть предельно внимательными и острожными, соблюдать оптимальный скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU