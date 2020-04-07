В Котельниче водитель «четырнадцатой» сбил пешехода

7 Апр 2020 2020-04-07T17:20:53+03:00

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Авария произошла утром 6 апреля около дом №18 по ул. Орджоникидзе в городе Котельнич. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, 27-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 67-летнюю пенсионерку. От удара женщина упала на дорогу, а виновник аварии поспешил скрыться с места ДТП. Но вскоре его разыскали и задержали сотрудники полиции.

Сообщается, что пенсионерка получила травмы, но госпитализация ей не понадобилась.

За прошедшие сутки в Кировской области случилось лишь одно ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует водителям быть предельно внимательными и острожными, соблюдать оптимальный скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU