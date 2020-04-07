2020-04-07T17:08:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: выявлено еще три подозрения

Сейчас в инфекционной больнице 17 пациентов ожидают результаты анализов
Анастасия РОМАНОВА
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Число пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось на три.Число пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось на три.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кировской области зафиксировано еще три подозрения на коронавирус. Все новые «подозреваемые» оказались контактными лицами пациентов с подтвержденным диагнозом.

Таким образом, в Кировской области зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом. Из них восемь пациентов уже выздоровели и выписались. Речь идет о «нулевой пациентке» с супругом, четырех кировчанах, которые ехали с ними в одном поезде и молодом человеке, вернувшемся из Швейцарии. Восьмого по счету выписали вчера, 6 апреля. Повторные исследования на коронавирус показали отрицательный результат, пациент здоров и находится под амбулаторным наблюдением врачей.

Сейчас в кировской инфекционной больнице лежит 12 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 17 - с подозрением на него. Все пациенты получают необходимое лечение, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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