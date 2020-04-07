Прокуратура Кировской области вступилась за права рабочих Лальской бумажной фабрики
После вмешательства прокурора Лузского района 43 работникам ООО «Лальскбум» выплачена заработная плата и выходные пособия. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.
Сотрудники фабрики коллективно пожаловались в прокуратуру на незаконные действия своего работодателя. Оказалась, что ООО «Лальскбум» не выплачивает 43 работникам зарплату и выходные пособия. Общая сумма задолженности составила около 1 млн рублей.
Прокурор вынес руководителю организации представление об устранении нарушений закона. И обязал в течение месяца выплатить долги по зарплатам. Работодатель выполнил все предписания ведомства. На данный момент задолженность по заработной плате и выходному пособию перед работниками полностью погашена.
Ранее мы писали, что прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросам защиты трудовых прав граждан. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях со стороны работодателей в период карантина.
Сообщить о нарушениях можно по номеру 8(8332)38-11-53 или отправить официальное заявление на сайт прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU