2020-04-07T16:53:37+03:00
Общество

Прокуратура Кировской области вступилась за права рабочих Лальской бумажной фабрики

Алина Сашина
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Прокурор обязал руководство фабрики в течение месяца выплатить долги по зарплатам.Прокурор обязал руководство фабрики в течение месяца выплатить долги по зарплатам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После вмешательства прокурора Лузского района 43 работникам ООО «Лальскбум» выплачена заработная плата и выходные пособия. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Сотрудники фабрики коллективно пожаловались в прокуратуру на незаконные действия своего работодателя. Оказалась, что ООО «Лальскбум» не выплачивает 43 работникам зарплату и выходные пособия. Общая сумма задолженности составила около 1 млн рублей.

Прокурор вынес руководителю организации представление об устранении нарушений закона. И обязал в течение месяца выплатить долги по зарплатам. Работодатель выполнил все предписания ведомства. На данный момент задолженность по заработной плате и выходному пособию перед работниками полностью погашена.

Ранее мы писали, что прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросам защиты трудовых прав граждан. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях со стороны работодателей в период карантина.

Сообщить о нарушениях можно по номеру 8(8332)38-11-53 или отправить официальное заявление на сайт прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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