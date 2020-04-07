Кировские МФЦ переходят на усеченный режим работы с 7 апреля

7 Апр 2020 2020-04-07T16:16:36+03:00

Кировские МФЦ сократят время работы и будут принимать только по предварительной записи. Фото: kirovreg.ru

Для нераспространения коронавируса время приема сокращается

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С 7 апреля режим работы кировских центров «Мои Документы» изменится. Для нераспространения коронавирусной инфекции время приема посетителей в офисах меняется.

С 8.00 до 16.00 работают МФЦ по адресам:

- Карла Маркса, 54;

- Захватаева 21а;

- Октябрьский проспект, 24 (ТЦ «Лепсе»);

- Калинина, 2;

- Щорса, 95 (ТРЦ «Время простора»);

- Упита, 13;

- Ленина, 10 (Лянгасово);

- Советская, 12 (Нововятский район);

- центры Кирово-Чепецка.

С 8.00 до 15.00 - центры в Слободском и Вятских Полянах.

С 8.00 до 14.00 - МФЦ во всех остальных районах области.

В пятницу, 10 апреля, все территориальные отделы начнут прием посетителей с 10 утра.

В субботу, 11 апреля, все МФЦ области будут работать с 9.00 до 13.00, кроме следующих районов:

- Арбажский;

- Богородский;

- Верхошижемский

- Даровской;

- Кильмезский;

- Кикнурский;

- Мурашинский;

- Нагорский;

- Немскомй;

- Опаринский;

- Подосиновский;

- Санчурский;

- Свечинский;

- Сунской;

- Тужинский;

- Унинский.

Эти центры не будут работать в указанный день.

Колл-центр будет принимать звонки с 7 апреля с 8.00 до 16.00. В субботу 11 апреля - с 9.00 до 15.00.

Напоминаем, что МФЦ принимают посетителей только по тем услугам, которые нельзя получить на портале госуслуг, и только по предварительной записи. В порядке живой очереди кировчан принимать не будут.

Узнать, по каким вопросам можно будет обратиться в «Мои документы», и записаться на прием можно по телефону: 8 800 707 43 43.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU