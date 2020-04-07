Кировские МФЦ переходят на усеченный режим работы с 7 апреля
С 7 апреля режим работы кировских центров «Мои Документы» изменится. Для нераспространения коронавирусной инфекции время приема посетителей в офисах меняется.
С 8.00 до 16.00 работают МФЦ по адресам:
- Карла Маркса, 54;
- Захватаева 21а;
- Октябрьский проспект, 24 (ТЦ «Лепсе»);
- Калинина, 2;
- Щорса, 95 (ТРЦ «Время простора»);
- Упита, 13;
- Ленина, 10 (Лянгасово);
- Советская, 12 (Нововятский район);
- центры Кирово-Чепецка.
С 8.00 до 15.00 - центры в Слободском и Вятских Полянах.
С 8.00 до 14.00 - МФЦ во всех остальных районах области.
В пятницу, 10 апреля, все территориальные отделы начнут прием посетителей с 10 утра.
В субботу, 11 апреля, все МФЦ области будут работать с 9.00 до 13.00, кроме следующих районов:
- Арбажский;
- Богородский;
- Верхошижемский
- Даровской;
- Кильмезский;
- Кикнурский;
- Мурашинский;
- Нагорский;
- Немскомй;
- Опаринский;
- Подосиновский;
- Санчурский;
- Свечинский;
- Сунской;
- Тужинский;
- Унинский.
Эти центры не будут работать в указанный день.
Колл-центр будет принимать звонки с 7 апреля с 8.00 до 16.00. В субботу 11 апреля - с 9.00 до 15.00.
Напоминаем, что МФЦ принимают посетителей только по тем услугам, которые нельзя получить на портале госуслуг, и только по предварительной записи. В порядке живой очереди кировчан принимать не будут.
Узнать, по каким вопросам можно будет обратиться в «Мои документы», и записаться на прием можно по телефону: 8 800 707 43 43.
Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU