2020-04-07T10:28:53+03:00
Происшествия

Выполнял указания врача по телефону: отец пытался спасти мальчика, подавившегося курагой

Реанимировать малыша не удалось
Мария ПЕТРОВА
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Скорая помощь приехала через 15 минут, но помочь мальчику уже не смоглиСкорая помощь приехала через 15 минут, но помочь мальчику уже не смоглиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу, 4 апреля, в подмосковном поселке Лесной Городок умер двухлетний малыш. Как сообщает kp.ru, до приезда скорой помощи ребенку пытался помочь папа. Однако спасти мальчика не удалось.

ЧП произошло во время завтрака. Мама малыша кормила его с ложечки. В какой-то момент ребенок поперхнулся и стал задыхаться. Отец мальчика сразу же обратился за помощью к медикам.

Пока скорая добиралась до ребенка, врач службы спасения объяснял мужчине, что нужно сделать, чтобы спасти сына. В течение 15 минут папа мальчика выполнял все указания медиков. Затем малыша пыталась реанимировать прибывшая бригада скорой помощи. Однако помочь мальчику уже не смогли. Сейчас Следком по Одинцово начал проверку по факту смерти двухлетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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