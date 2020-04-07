2020-04-07T10:54:25+03:00
Общество

За последнюю неделю марта в Кировской области клещи укусили пять человек

С возвращением теплой погоды активность насекомых возрастет
Алина Сашина
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Появились первые пострадавшие от укусов клещейПоявились первые пострадавшие от укусов клещейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области рассказали, что пока холодная весенняя погода сдерживает активизацию клещей. Но, несмотря на климатические условия, за последнюю декаду марта в области зарегистрировали пять пострадавших от укусов клещей. Известно, что первые случаи зафиксировали в Арбажском, Малмыжском, Кирово-Чепецком районах и в Кирове.

Специалисты ведомства прогнозируют, что основной пик активизации клещей придется на май-июнь. Также жителям напоминают, что Кировская область является очагом клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза.

ВАЖНО

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите насекомое как можно ближе к вашей коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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