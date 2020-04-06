Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличится

6 Апр 2020 2020-04-06T18:48:17+03:00

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В кировских детсадах продолжают работать дежурные группы. И, более того, их количество увеличится. В связи с тем, что в области начинают работать системообразующие предприятия, родителей, которым не с кем оставить своих детей, стало намного больше.

Уже 6 апреля количество дежурных групп в 56 детских садах увеличилось до 61, а малышей в них привели в два раза больше, чем в минувшую пятницу - 592 ребенка. Со вторника, 7 апреля, на посещение заявились 1302 ребенка. Поэтому теперь дежурная группа будет открыта в каждом из 146 детских садов.

В них ребята обеспечены полноценным пятиразовым питанием и находятся под наблюдением врачей. С детьми в зависимости от их возраста занимаются педагоги. Родители могут быть уверены, что дежурные группы организованы с соблюдением всех мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU