2020-04-06T18:48:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличится

Связано это с началом работы системообразующих предприятий
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В дежурных группах дети получают полноценное питание и наблюдение врачей.В дежурных группах дети получают полноценное питание и наблюдение врачей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В кировских детсадах продолжают работать дежурные группы. И, более того, их количество увеличится. В связи с тем, что в области начинают работать системообразующие предприятия, родителей, которым не с кем оставить своих детей, стало намного больше.

Уже 6 апреля количество дежурных групп в 56 детских садах увеличилось до 61, а малышей в них привели в два раза больше, чем в минувшую пятницу - 592 ребенка. Со вторника, 7 апреля, на посещение заявились 1302 ребенка. Поэтому теперь дежурная группа будет открыта в каждом из 146 детских садов.

В них ребята обеспечены полноценным пятиразовым питанием и находятся под наблюдением врачей. С детьми в зависимости от их возраста занимаются педагоги. Родители могут быть уверены, что дежурные группы организованы с соблюдением всех мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество дежурных групп в кировских детсадах увеличится
Кировчанин, распространивший фейк о коронавирусе, заплатит штраф в размере до ста тысяч рублей
В Кировской области будут мониторить приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга
В Кировской области начали работать МФЦ, нотариусы и системообразующие предприятия
Коронавирус в Кировской области: 19 подтвержденных случаев заражения
Удмуртия поставит контрольно-пропускные пункты на границе с Кировской областью
Ученые ВятГУ предложили эффективный способ борьбы с загрязнением воздуха животными агроферм и одновременного получения качественного удобрения
Суд заставил администрацию города отремонтировать дорогу по улице Грибоедова
Кировский магазин одежды начал шить маски для горожан
Дорогу от Кирова до Уфы передадут в федеральную собственность
На трассе в Кировской области водитель иномарки сбил лося
В Слободском осудят кировчанина, который замаскировал казино под благотворительный фонд
В кировских домах из-под крана может побежать зеленая вода
Соблюдай дистанцию: в здании кировского ж/д вокзала появилась разметка
Премьера фильма «Спутник» состоится 23 апреля в онлайн-кинотеатрах more.tv, Wink и ivi
За трое суток Вятка «подросла» на 33 сантиметра
Свет в кировских домах все-таки останется
Снег, дождь, ветер: погода в Кирове на грядущую неделю
Лузские коммунальщики вытрясли из работодателя миллион рублей с помощью прокуратуры и правительства
В кировских магазинах резко поднялись цены на лимоны и имбирь
Десятки домов в Кирове останутся без света
Кировский юрист требует «уголовку» для руководителя КПАТ
Шургин посидит дома, а Плитко просто посидит: суд выбрал меру пресечения взяточникам
В апреле кировчанам принесут пособия и пенсии на дом
Кировские центры «Мои документы» начнут работу с 6 апреля по предварительной записи
В Кировской области пять дней разыскивают молодого человека
В Кировской области составили список системообразующих предприятий
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
Весна вновь уйдет из города: прогноз погоды в Кирове на выходные дни