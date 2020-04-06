2020-04-06T17:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области будут мониторить приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга

Также это касается вернувшихся из других регионов страны
Анастасия РОМАНОВА
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Всех приезжающих из двух столиц страны и неблагополучных регионов будут мониторить.Всех приезжающих из двух столиц страны и неблагополучных регионов будут мониторить.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Кировской области будут выявлять приезжих, вернувшихся не только из других стран, но и из эпидемиологически неблагополучных регионов России. К ним относятся в первую очередь Москва и Санкт-Петербург. Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба в правительстве области.

В связи с последними случаями приезда зараженных коронавирусом из Москвы надзор за приезжающими решили усилить. Правительство разрабатывает меры по мониторингу за возвращающимися из двух столиц России и других регионов. Также, по сообщению областного Роспотребнадзора, все приехавшие из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава Кировской области по телефону 8-800-100-43-03. Кроме того, теперь они, как и вернувшиеся из-за границы кировчане, обязаны после приезда уйти на обязательный двухнедельный карантин, даже если у них нет признаков ОРВИ.

Всех кировских работодателей просят в течение двух недель мониторить сотрудников, вернувшихся из поездок не только по другим странам, но и по регионам России. Также руководителей просят не отправлять сотрудников в командировки за пределы Кировской области.

Напомним, на данный момент на домашнем карантине под наблюдением врачей сейчас находится 1635 кировчан, в том числе 209 детей. За период наблюдения с карантина сняли 1762 человека, в том числе 234 ребенка. В инфекционной больнице сейчас находится 12 «подтвержденных» и 15 «подозреваемых» пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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