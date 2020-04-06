В Кировской области будут мониторить приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга

6 Апр 2020 2020-04-06T17:52:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области будут выявлять приезжих, вернувшихся не только из других стран, но и из эпидемиологически неблагополучных регионов России. К ним относятся в первую очередь Москва и Санкт-Петербург. Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба в правительстве области.

В связи с последними случаями приезда зараженных коронавирусом из Москвы надзор за приезжающими решили усилить. Правительство разрабатывает меры по мониторингу за возвращающимися из двух столиц России и других регионов. Также, по сообщению областного Роспотребнадзора, все приехавшие из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава Кировской области по телефону 8-800-100-43-03. Кроме того, теперь они, как и вернувшиеся из-за границы кировчане, обязаны после приезда уйти на обязательный двухнедельный карантин, даже если у них нет признаков ОРВИ.

Всех кировских работодателей просят в течение двух недель мониторить сотрудников, вернувшихся из поездок не только по другим странам, но и по регионам России. Также руководителей просят не отправлять сотрудников в командировки за пределы Кировской области.

Напомним, на данный момент на домашнем карантине под наблюдением врачей сейчас находится 1635 кировчан, в том числе 209 детей. За период наблюдения с карантина сняли 1762 человека, в том числе 234 ребенка. В инфекционной больнице сейчас находится 12 «подтвержденных» и 15 «подозреваемых» пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU