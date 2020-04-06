2020-04-06T17:05:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области начали работать МФЦ, нотариусы и системообразующие предприятия

Оперативный штаб региона провел очередное заседание, утвердив ряд важных моментов
Анастасия РОМАНОВА
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Пусть МФЦ и возобновляют работу, кировчан просят не приходить без крайней необходимости.Пусть МФЦ и возобновляют работу, кировчан просят не приходить без крайней необходимости.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В правительстве Кировской области прошло очередное заседание оперативного штаба. Итоги подвел губернатор региона Игорь Васильев на своей странице в соцсетях. Кратко и по фактам:

- с 6 апреля начали работать 140 кировских системообразующих предприятий при условии строжайшего соблюдения всех санитарных норм;

- МФЦ и нотариат снова начинают работать, но исключительно по предварительной записи. Кировчан убедительно просят обращаться в МФЦ только по крайней необходимости и только для решения вопросов, которые требуют личного присутствия заявителя;

- продолжают свою работу непрерывно действующие организации, больницы, аптеки, сельскохозяйственные предприятия и обеспечивающие область продуктами питания, организации, проводящие неотложные и погрузочно-разгрузочные работы, предоставляющие финансовые услуги, обеспечивающие функционирование ЖКХ;

- в кировских детсадах продолжают работать дежурные группы. На сегодняшний день поступило 1300 заявлений от родителей на предоставление мест в таких группах;

- на ж/д вокзале и в аэропорту Кирова введены меры безопасности: разметка для соблюдения социальной дистанции и проведение дезинфекции каждые два часа.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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