2020-04-06T16:37:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: 19 подтвержденных случаев заражения

Сейчас в больнице находится 12 пациентов с диагнозом «коронавирус»
Анастасия РОМАНОВА
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Сейчас в больнице находятся 12 пациентов с подтвержденным диагнозом и 15 человек, ожидающих результаты анализов.Сейчас в больнице находятся 12 пациентов с подтвержденным диагнозом и 15 человек, ожидающих результаты анализов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кировской области зарегистрирован 19 случай заражения коронавирусом. Результаты анализов, пришедшие из лаборатории, подтвердили диагноз у одной из девушек, контактировавших с мужчиной, вернувшимся из Москвы.

Таким образом, в Кировской области сейчас зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом. Семеро пациентов уже вылечились и выписались из больницы - «нулевая пациентка» с супругом, четверо кировчан, которые ехали с ними в одном поезде и молодой человек, вернувшийся из Швейцарии.

Сейчас в кировской инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом «коронавирус» находится 12 пациентов. Еще 15 человек с подозрением на инфекцию ожидают результаты анализов.

На домашнем карантине под наблюдением врачей сейчас находится 1635 кировчан, в том числе 209 детей. За период наблюдения с карантина сняли 1762 человека, в том числе 234 ребенка.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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