Удмуртия поставит контрольно-пропускные пункты на границе с Кировской областью
Сегодня, 8 апреля, стало известно, что на дорогах между Кировской областью и Удмуртией появятся передвижные контрольно-пропускные пункты. Такие меры власти Удмуртии приняли из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
Останавливать будут все автомобили, заезжающие в Удмуртскую Республику. Автомобилисты должны сообщить цель въезда в регион и предоставить необходимые документы. Помимо этого полицейские будут составлять протоколы об административном правонарушении на тех, кто нарушил режим самоизоляции.
- Их задача: информировать граждан о действии режима самоизоляции, проверять наличие необходимых документов, в том числе справок от работодателя, - рассказал премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов. - Отмечу, что полицейские вправе составить протокол на тех, кто нарушает ПДД и режим самоизоляции.
Аналогичные пропускные пункты появятся на границах Удмуртии с Пермским краем и Башкортостаном.
- Данная мера, прежде всего, коснется автотранспорта, прибывающего из соседних регионов: Пермского края, Башкортостана, Татарстана и Кировской области, - отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. - Если нет жизненной необходимости ехать в другой район, то прошу вас этого не делать.
ИСТОЧНИК KP.RU