Удмуртия поставит контрольно-пропускные пункты на границе с Кировской областью

6 Апр 2020 2020-04-06T16:34:30+03:00

Инспекторы будут останавливать все автомобили, заезжающие в Удмуртскую Республику Фото: Алексей ФОКИН

Полицейские будут составлять протоколы на тех, кто нарушил режим самоизоляции

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Сегодня, 8 апреля, стало известно, что на дорогах между Кировской областью и Удмуртией появятся передвижные контрольно-пропускные пункты. Такие меры власти Удмуртии приняли из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Останавливать будут все автомобили, заезжающие в Удмуртскую Республику. Автомобилисты должны сообщить цель въезда в регион и предоставить необходимые документы. Помимо этого полицейские будут составлять протоколы об административном правонарушении на тех, кто нарушил режим самоизоляции.

- Их задача: информировать граждан о действии режима самоизоляции, проверять наличие необходимых документов, в том числе справок от работодателя, - рассказал премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов. - Отмечу, что полицейские вправе составить протокол на тех, кто нарушает ПДД и режим самоизоляции.

Аналогичные пропускные пункты появятся на границах Удмуртии с Пермским краем и Башкортостаном.

- Данная мера, прежде всего, коснется автотранспорта, прибывающего из соседних регионов: Пермского края, Башкортостана, Татарстана и Кировской области, - отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. - Если нет жизненной необходимости ехать в другой район, то прошу вас этого не делать.

ИСТОЧНИК KP.RU