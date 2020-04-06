Суд заставил администрацию города отремонтировать дорогу по улице Грибоедова
Прокуратура направила исковое заявление в суд
На дороге обнаружили дефекты и ямыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Областная прокуратура проверила состояние дороги на улице Грибоедова. На участке от улицы Щорса до Левитана нашли многочисленные нарушения.
Так, проверка показала, что состояние дороги плачевное. Асфальт в некоторых местах разрушен, есть дефекты и ямы, что нарушает федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
С требованием обязать администрацию города привести дорогу на улице Грибоедова в нормативное состояние прокуратура обратилась в Ленинский районный суд. Требования удовлетворили. Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU