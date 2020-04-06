2020-04-06T14:58:09+03:00
Общество

Суд заставил администрацию города отремонтировать дорогу по улице Грибоедова

Прокуратура направила исковое заявление в суд
Алина Сашина
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На дороге обнаружили дефекты и ямыНа дороге обнаружили дефекты и ямыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Областная прокуратура проверила состояние дороги на улице Грибоедова. На участке от улицы Щорса до Левитана нашли многочисленные нарушения.

Так, проверка показала, что состояние дороги плачевное. Асфальт в некоторых местах разрушен, есть дефекты и ямы, что нарушает федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

С требованием обязать администрацию города привести дорогу на улице Грибоедова в нормативное состояние прокуратура обратилась в Ленинский районный суд. Требования удовлетворили. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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