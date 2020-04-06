2020-04-06T14:35:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировский магазин одежды начал шить маски для горожан

Многие предприятия области перепрофилировались в разгар эпидемии
Анастасия РОМАНОВА
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За день магазин делает тысячу одноразовых и многоразовых масок. Фото: скриншот с видео vk.com/coronavirus43За день магазин делает тысячу одноразовых и многоразовых масок. Фото: скриншот с видео vk.com/coronavirus43
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В период эпидемии коронавируса кировские предприятия начали производить маски для населения. Так, один из городских магазинов одежды перестроил бизнес и наладил производство средств индивидуальной защиты. Об этом сообщила группа «Коронавирус. Оперштаб Кировской области». По их словам, на выходе за день у магазина получается тысяча одноразовых и многоразовых масок.

Помимо того, как мы писали ранее, около 10 промышленных предприятий региона также готовы делать и поставлять маски из марли, бязи и трикотажа. В общей сложности они могут изготавливать более 110 тысяч масок в день.

Кроме того, в регион должны поставить более 520 тысяч средств индивидуальной защиты. Первая партия в размере 131 тысячи масок поступили в область 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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