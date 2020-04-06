2020-04-06T14:08:34+03:00
Общество

Дорогу от Кирова до Уфы передадут в федеральную собственность

Региональный Минтранспорт уже готовит необходимые документы
Анастасия РОМАНОВА
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Общая протяженность участков, предлагаемых в передачу государству, составляет более 307 км. Фото: kirovreg.ruОбщая протяженность участков, предлагаемых в передачу государству, составляет более 307 км. Фото: kirovreg.ru
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Трассу «Киров – Вятские Поляны – ИжевскУфа» передадут в федеральную собственность. Участки дорог Пермского края, республик Башкортостана и Удмуртии, а также Оренбургской, Челябинской, Свердловской и Кировской областях отдадут государству.

Как сообщил региональный Минтранспорт, ведомство уже собирает необходимые документы для передачи этих дорог. После рассмотрения Федеральным дорожным агентством в Минтранспорт РФ направят соответствующие предложения.

Общая протяженность участков, предлагаемых в передачу государству, составляет более 307 км.

Напомним, ранее мы писали, что часть федеральной трассы на Белую Холуницу отремонтируют до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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