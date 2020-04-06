2020-04-06T13:04:42+03:00
Происшествия

На трассе в Кировской области водитель иномарки сбил лося

После удара животное отбросило на встречный автомобиль
Алина Сашина
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В аварии получила травмы 31 летняя девушка. Фото: УГИБДД по Кировской областиВ аварии получила травмы 31 летняя девушка. Фото: УГИБДД по Кировской области
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ДТП произошло вечером 3 апреля на трассе «Вятка» в Яранском районе. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, лось неожиданно бросился на дорогу перед проезжающим мимо автомобилем «Volkswagen». 56-летний водитель не успел затормозить.

Основной удар пришелся на водительскую сторону. От столкновения животное отбросило на встречный автомобиль «Kia Rio». В машине находился 38-летний водитель и 31-летняя пассажирка. Девушка получила травмы.

За прошедшие выходные в Кировской области случилось лишь одно ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует водителям быть предельно внимательными и острожными, соблюдать оптимальный скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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