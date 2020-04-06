На трассе в Кировской области водитель иномарки сбил лося
ДТП произошло вечером 3 апреля на трассе «Вятка» в Яранском районе. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, лось неожиданно бросился на дорогу перед проезжающим мимо автомобилем «Volkswagen». 56-летний водитель не успел затормозить.
Основной удар пришелся на водительскую сторону. От столкновения животное отбросило на встречный автомобиль «Kia Rio». В машине находился 38-летний водитель и 31-летняя пассажирка. Девушка получила травмы.
За прошедшие выходные в Кировской области случилось лишь одно ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует водителям быть предельно внимательными и острожными, соблюдать оптимальный скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU