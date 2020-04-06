2020-04-06T12:53:02+03:00
Происшествия

В Слободском осудят кировчанина, который замаскировал казино под благотворительный фонд

Житель признал свою вину
Алина Сашина
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Заведение проработало несколько месяцев. Фото: kirov.sledcom.ruЗаведение проработало несколько месяцев. Фото: kirov.sledcom.ru
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Следователи завершил расследование по делу о незаконной организации игровой зоны. Обвиняемым оказался 36-летний житель Кирова.

Как рассказали в пресс-службе областного Следкома, в марте 2019 года мужчина открыл в Слободском подпольное казино в нежилом помещении. При этом кировчанин замаскировал игорное заведение под благотворительный фонд. Игры проводились с помощью интернета.

Но уже в августе 2019 года сотрудники полиции ликвидировали казино и задержали организатора. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас материалы дела передали в суд. Злоумышленнику грозит штраф до полумиллиона рублей, либо до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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