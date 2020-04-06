2020-04-06T12:45:21+03:00
Общество

В кировских домах из-под крана может побежать зеленая вода

Заметите такую - сообщите в КТК
Анастасия РОМАНОВА
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Если увидите зеленую воду из-под крана, сообщите об этом в КТК - где-то на теплосетях есть протечка. Фото: vk.com/kf_tgc5Если увидите зеленую воду из-под крана, сообщите об этом в КТК - где-то на теплосетях есть протечка. Фото: vk.com/kf_tgc5
Изменить размер текста:

Кировская теплоснабжающая компания проверит городские теплосети на герметичность с помощью специального красителя. Сообщение об этом появилось в группе организации в соцсетях. Если жители увидят зеленую воду, бегущую из-под крана в их квартирах или на улице, компания просит сообщить об этом в свою УК или через интернет-приемную на сайте.

Протечка окрашенной воды означает, что подогреватели в доме или оборудование на центральном тепловом пункте не герметичны. То есть к водопроводной воде примешивается вода, предназначенная для системы отопления домов.

Проверка начнется 7 апреля и продлится 10 дней. О предстоящем тестировании уведомили администрацию Кирова, УК, ТСЖ, предприятий и работающие социально-значимые учреждения: больницы, детские сады и т.д.

Краситель, как сообщает КТК, экологичен и безопасен для человека и окружающей среды, однако, увидя бегущий из-под крана тархун, воздержитесь от дегустирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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