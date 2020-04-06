2020-04-06T11:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Соблюдай дистанцию: в здании кировского ж/д вокзала появилась разметка

Такие меры предприняли во всех работающих общественных местах города
Анастасия РОМАНОВА
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Разметку нанесли по всему зданию вокзала. Фото: пресс-служба кировского филиала ГЖДРазметку нанесли по всему зданию вокзала. Фото: пресс-служба кировского филиала ГЖД
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В здании кировского железнодорожного вокзала нанесли разметку для соблюдения безопасной социальной дистанции. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала ГЖД.

Напомним, что в рамках постановления правительства области жители должны находиться на предписанном расстоянии между друг другом - для профилактики коронавируса. Установленная дистанция - полтора метра.

Такая разметка появилась нынче во всех общественных местах, не закрывшихся на время нерабочего месяца: магазины, аптеки, больницы и так далее. Теперь к ним присоединился и железнодорожный вокзал.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, социальная дистанция - одна из наиболее эффективных мер защиты от коронавируса. Убедительно просим кировчан соблюдать ее везде, где это предписано.

Красуется она и у табло, где постоянно толпятся люди. Фото: пресс-служба кировского филиала ГЖД

Красуется она и у табло, где постоянно толпятся люди. Фото: пресс-служба кировского филиала ГЖД

На сиденья ее также наклеили. Фото: пресс-служба кировского филиала ГЖД

На сиденья ее также наклеили. Фото: пресс-служба кировского филиала ГЖД

На всякий случай напоминаем жителям о всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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