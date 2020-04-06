За трое суток Вятка «подросла» на 33 сантиметра

6 Апр 2020 2020-04-06T10:42:51+03:00

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На 6 апреля уровень реки Вятка составляет +125 сантиметров от нулевого поста. За прошедшие выходные уровень реки поднялся на 22 сантиметра, а в понедельник рост составил 11 сантиметров.

Специалисты отмечают, что ежедневно вода в реке будет подниматься на 10-12 сантиметров. Но в текущем году «высокой воды» не ожидается. Так, планируемый показатель может колебаться от 370 до 450 сантиметров. Это в рамках средних значений за последние три года.

Но, несмотря на оптимистические прогнозы специалистов, ежегодно первые подтопления фиксируются при отметке 340 сантиметров. Поэтому в самых подтопляемых районах города уже идет подготовка к паводку.

- Все профильные службы и частные домовладения должны быть готовы к половодью, - заявили в управлении гражданской защиты.

Сотрудники управления гражданской защиты постоянно отслеживают ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU