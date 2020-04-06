Свет в кировских домах все-таки останется
Плановых отключений электричества в Кирове 6 апреля не будет. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».
Ранее мы писали об запланированном отключении электричества в городе. В группе «Комсомолки» в соцсетях читатели начали сообщать, что ссылка на график отключений не работает. Мы дозвонились до «Горэлектросети», где нам объяснили: сегодня вышло распоряжение об отмене плановых отключений электричества по городу. Если ситуация изменится и компания все же лишит некоторых кировчан света, операторы уведомят об этом население.
«Комсомолка» будет держать ситуацию под контролем и информировать читателей в случае необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU