Свет в кировских домах все-таки останется

6 Апр 2020 2020-04-06T10:06:56+03:00

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Плановых отключений электричества в Кирове 6 апреля не будет. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».

Ранее мы писали об запланированном отключении электричества в городе. В группе «Комсомолки» в соцсетях читатели начали сообщать, что ссылка на график отключений не работает. Мы дозвонились до «Горэлектросети», где нам объяснили: сегодня вышло распоряжение об отмене плановых отключений электричества по городу. Если ситуация изменится и компания все же лишит некоторых кировчан света, операторы уведомят об этом население.

«Комсомолка» будет держать ситуацию под контролем и информировать читателей в случае необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU